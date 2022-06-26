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В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в июле
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать с июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать с июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В основном нововведения призваны снизить бюрократическую нагрузку на людей, подчеркнул Володин. Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС.

Володин отметил, что в некоторых регионах России запустят особый налоговый режим для впервые зарегистрированного малого бизнеса. Предприниматели не будут платить страховые взносы. Экспериментальный налоговый режим продлится до 31 декабря 2027 года.

Также по новому закону у должников при списании средств на счетах должна оставаться сумма прожиточного минимума.

Вступает в силу ряд положений о биологической безопасности.

Экскурсоводами и гидами-переводчиками смогут быть только граждане России. Требования не будут распространяться на инструкторов-проводников.

Вводятся меры по защите пенсионных накоплений. Если суд признает, что они были незаконно переведены из одного негосударственного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.