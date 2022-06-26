Ушла из жизни актриса театра и кино Альбина Тиханова

Скончалась российская актриса театра и кино Альбина Тиханова. Ее не стало в возрасте 75 лет. О смерти сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Скончалась российская актриса театра и кино Альбина Тиханова. Ее не стало в возрасте 75 лет. О смерти сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Причины смерти не уточняются.

Тиханова в 1968 году окончила Новосибирское театральное училище, служила в театре «Красный факел». Много лет работала в Москонцерте актрисой разговорного жанра.

Тиханова сыграла в сериалах «Тихий Дон» (2015), «Жизнь и судьба», «Домашний арест», «Каменская-4», «Эпидемия», а также в фильмах «Аритмия», «Прости меня, Алеша», «Петербург. Только по любви» и других.