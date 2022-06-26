Рязанцы пришли в восторг от ремонта улицы Новоселов
Рязанцы оценили ремонт дороги на улице Новоселов, который завершили недавно. Фотографии и отзыв оставила жительница города в группе «Типичная Рязань».
Рязанцы оценили ремонт дороги на улице Новоселов, который завершили недавно. Фотографии и отзыв оставила жительница города в группе
«О дорогах. Наша новая по Новоселов! Глаз радует! Остановочные комплексы новые, современные! Для пешеходов — тротуары, лестница с перилами! Высажены деревья, посеян газон. Такие дороги должны быть везде, это норма! Дашково-Песочня развивается, и это тоже норма!» — написала рязанка.
Напомним, ранее появилась информация, что в Рязани на ремонт дорог выделят около миллиарда рублей.