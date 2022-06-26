Под Волгоградом в аквапарке погиб 13-летний подросток
В аквапарке под Волгоградом погиб 13-летний мальчик. Трагедия произошла после того, как он скатился с горки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В аквапарке под Волгоградом погиб 13-летний мальчик. Трагедия произошла после того, как он скатился с горки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В воскресенье, 26 июня, семья из Астрахани приехала в аквапарк в Волжском. Подросток отпросился у родителей скатиться с одной из горок, внизу его должен был встречать отец. Однако мальчик пошел на другую горку.
Через некоторое время его обнаружили в бассейне без признаков жизни. Мальчик утонул.
Возбуждено уголовное дело.