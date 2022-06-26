Под Самарой в загоревшейся легковушке погибли пять человек

Под Самарой легковой автомобиль съехал в кювет и загорелся, в аварии погибли пять человек. ДТП произошло в ночь на воскресенье, 26 июня, в селе Камышла, сообщает РИА Новости.

Под Самарой легковой автомобиль съехал в кювет и загорелся, в аварии погибли пять человек. ДТП произошло в ночь на воскресенье, 26 июня, в селе Камышла, сообщает РИА Новости.

По информации полиции, авария произошла в 2:15 на улице Нагорной. По предварительным данным, водитель Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай.

По информации регионального ГУ МЧС, после аварии возник пожар. Его потушили в 3:05 на площади 25 кв. м.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля погибли.