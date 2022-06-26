Песков опроверг информацию о планах Путина провести экстренное совещание

Пресс-секретарь президента Р. Ф. Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы экстренном совещании Владимира Путина. Об этом он заявил РИА Новости в воскресенье, 26 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы экстренном совещании Владимира Путина. Об этом он заявил РИА Новости в воскресенье, 26 июня.

По словам Пескова, Путин не планирует никаких экстренных совещаний.

Информация появилась ночью в ряде Telegram-каналов. Сообщалось, что Путин якобы срочно едет в Кремль.

«Нет. Все не так. Все нормально», — прокомментировал Песков.