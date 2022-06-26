На трассе М5 в Рязани в аварии погибла 26-летняя девушка

В Рязани утром в воскресенье, 26 июня, Hyundai Solaris врезался в фонарный столб. Авария произошла примерно в 6:00, на 186-м километре автодороги М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани утром в воскресенье, 26 июня, Hyundai Solaris врезался в фонарный столб. Авария произошла примерно в 6:00, на 186-м километре автодороги М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За рулем иномарки был 27-летний молодой человек, по предварительной информации, он не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения.

В результате происшествия 26-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась в больнице.

Двое пассажиров, 27-летняя женщина и 28-летний мужчина, получили травмы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.