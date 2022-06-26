На трассе под Рязанью загорелась легковушка

На трассе под Рязанью в воскресенье, 26 июня, загорелся автомобиль. Об этом сообщается в группе ПУВР «ВКонтакте».

На трассе под Рязанью в воскресенье, 26 июня, загорелся автомобиль. Об этом сообщается в группе ПУВР «ВКонтакте».

«После Шумаши в сторону города. Пробка. 19:30», — говорится в посте.

В 18:37 поступило сообщение о загорании автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Открытое горение ликвидировали до прибытия пожарных.

Полностью машину потушили в 19:00.

На месте работали четыре человека и одна единица техники. Пострадавших нет.