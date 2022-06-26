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Bloomberg заявил о скором дефолте России
Агентство Bloomberg сообщило, что Россия находится в нескольких часах от технического дефолта, пишет РБК.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия находится в нескольких часах от технического дефолта.

В ночь на понедельник, 27 июня льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям истечет. Москва не может выплатить внешний долг из-за санкций.

Таким образом, если к понедельнику инвесторы не получат деньги, «факт невыполнения обязательств» будет зафиксирован, хотя российские власти не станут объявлять о дефолте официально.

Агентство подчеркивает, что Россия «в нескольких часах от дефолта», и это будет первое такое неисполнение обязательств страны по внешнему долгу с 1918 года.