В Рязани у ТРЦ «Премьер» столкнулись две легковушки

В Рязани при повороте на Трц «Премьер» столкнулись две легковушки. ДТП произошло днем в субботу, 25 июня. Фото опубликовано в группе «ДТП. Аварии. Рязань».