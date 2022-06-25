В Рязани у ТРЦ «Премьер» столкнулись две легковушки
В Рязани при повороте на Трц «Премьер» столкнулись две легковушки. ДТП произошло днем в субботу, 25 июня. Фото опубликовано в группе «ДТП. Аварии. Рязань».
В Рязани при повороте на Трц «Премьер» столкнулись две легковушки. ДТП произошло днем в субботу, 25 июня. Фото опубликовано в группе
В результате столкновения двух автомобилей травмы получила 20-летняя пассажирка автомобиля Honda Accord. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.