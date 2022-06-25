В Пителинском районе грузовик насмерть сбил 38-летнего велосипедиста

В Пителинском районе в пятницу, 24 июня, примерно в 22:55, на 71-м километре автодороги Шацк — Пителино — Касимов грузовик MAN наехал на велосипедиста. Мужчина скончался, сообщает пресс-служба регионального УМВД.