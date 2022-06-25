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В Пителинском районе грузовик насмерть сбил 38-летнего велосипедиста
В Пителинском районе в пятницу, 24 июня, примерно в 22:55, на 71-м километре автодороги Шацк — Пителино — Касимов грузовик MAN наехал на велосипедиста. Мужчина скончался, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Пителинском районе в пятницу, 24 июня, примерно в 22:55, на 71-м километре автодороги Шацк — Пителино — Касимов грузовик MAN наехал на велосипедиста. Мужчина скончался, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

46-летний житель Касимовского района, управляя грузовиком MAN, по предварительной информации, сбил двигавшегося впереди в попутном направлении 38-летнего велосипедиста.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.