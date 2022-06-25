В ПФР рассказали, кто может получать вторую пенсию

Россияне после 80 лет имеют право получать двойную выплату к страховой пенсии. Об этом
По информации ПФР, спустя месяц после достижения 80 лет размер выплат увеличивается. Речь идет о фиксированной сумме.
«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля — именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», — отметили в ПФР.
Перерасчет происходит автоматически. При этом претендовать на повышение выплаты не могут инвалиды первой группы и те, кто уже получает соцвыплаты из-за потери кормильца.
Также пожилые россияне с 80 лет могут оформить компенсацию по уходу за собой. Получать такую выплату не могут только те, кому платят пособие по безработице. Заявление на выплату подают несколькими способами: на портале «Госуслуг», на сайте ПФР и в клиентской службе Пенсионного фонда.