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В ПФР рассказали, кто может получать вторую пенсию
Россияне после 80 лет имеют право получать двойную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству «Прайм» в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Россияне после 80 лет имеют право получать двойную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказали агентству «Прайм» в отделении ПФР по Москве и Московской области.

По информации ПФР, спустя месяц после достижения 80 лет размер выплат увеличивается. Речь идет о фиксированной сумме.

«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля — именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», — отметили в ПФР.

Перерасчет происходит автоматически. При этом претендовать на повышение выплаты не могут инвалиды первой группы и те, кто уже получает соцвыплаты из-за потери кормильца.

Также пожилые россияне с 80 лет могут оформить компенсацию по уходу за собой. Получать такую выплату не могут только те, кому платят пособие по безработице. Заявление на выплату подают несколькими способами: на портале «Госуслуг», на сайте ПФР и в клиентской службе Пенсионного фонда.