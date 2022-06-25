В Москве игроман зарезал мать из-за долгов

В Москве мужчина, регулярно посещающий букмекерские конторы, убил свою мать и пытался покончить с собой из-за долгов. Об этом сообщает Mash.

В Москве мужчина, регулярно посещающий букмекерские конторы, убил свою мать и пытался покончить с собой из-за долгов. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 34-летний москвич работал в магазине и был игроманом. Не так давно он взял кредит в 20 тысяч рублей, чтобы отыграться, и проиграл.

Об этом якобы узнала его мать и предложила совершить двойное самоубийство.

Мужчина перерезал ей горло, пока она сидела на диване. Потом он позвонил брату и написал предсмертную записку, однако передумал уходить из жизни и сдался полиции.