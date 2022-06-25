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В Клепиковском районе машина врезалась в дерево из-за лося на дороге
В Клепиковском районе в субботу, 25 июня, в 6 утра произошло ДТП из-за выскочившего на трассу лося. Фото опубликованы в группе «Эвакуатор. Тума. Спас-Клепики. Касимов».

В Клепиковском районе в субботу, 25 июня, в 6 утра произошло ДТП из-за выскочившего на трассу лося. Фото опубликованы в группе «Эвакуатор. Тума. Спас-Клепики. Касимов».

«Недалеко от поворота на деревню Кондаково сбили лося. От удара автомобиль Geely Emgrand слетел в кювет и врезался в дерево».

Пассажиру понадобилась помощь медиков, сообщается в группе.

На 435-м километре автодороги «Золотое кольцо» 43-летний водитель, управляя автомобилем Geely, по предварительной информации, наехал на выбежавшего на проезжую часть лося, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате происшествия водитель и 48-летняя пассажирка автомобиля получили травмы. Пострадавшим оказали помощь медики.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.