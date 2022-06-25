В аварии в Приокском пострадали водители обеих легковушек

В аварии, которая произошла в Рязани в Приокском в пятницу, 24 июня, пострадали водители столкнувшихся легковушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В аварии, которая произошла в Рязани в Приокском в пятницу, 24 июня, пострадали водители столкнувшихся легковушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 22:10, вблизи дома № 25 на улице Молодежной. 18-летний рязанец без прав ехал на ВАЗ 2114 и, по предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу. Автомобиль врезался в Skoda Octavia под управлением 43-летней рязанки.

В результате происшествия водители обоих автомобилей получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в результате аварии сбили дорожный знак.