Татьяна Панфилова поздравила выпускников рязанской школы № 45

В рязанских школах проходят выпускные вечера, учебные заведения окончили 2358 одиннадцатиклассников. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова поздравила выпускников школы № 45. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

В рязанских школах проходят выпускные вечера, учебные заведения окончили 2358 одиннадцатиклассников. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова поздравила выпускников школы № 45. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

В этом году в школе выпускаются два класса — 37 учеников. Впереди их ждет этап поступления в вузы и студенческая жизнь.

«Желания родителей не всегда совпадают с желаниями детей. Любите своих детей, верьте в них, поддерживайте их во всех стремлениях, помогайте воплотить их мечту в жизнь. Радуйтесь успехам вместе с ними, подбадривайте в минуту неудач», — обратилась Татьяна Панфилова к родителям выпускников.

Она поблагодарила педагогов за вклад в образование и воспитание детей, отметив, что для учителей каждый выпуск — самый лучший. Панфилова пожелала выпускникам сделать правильный выбор вуза и специальности.

«Как глава муниципального образования, скажу, что Рязань ждет вас, вы нужны своему городу. Мы всегда вам рады и найдем применение вашим знаниям и умениям», — напутствовала Панфилова.

Директор школы Дмитрий Нехаев вручил выпускникам аттестаты. Также Татьяна Панфилова ознакомилась с работой образовательного учреждения. Для первоклассников в школе обустраивают рекреацию для игр. С директором обсудили планы по дальнейшему ремонту помещений учреждения.