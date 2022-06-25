Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
27°
Вск, 26
28°
Пнд, 27
30°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.01 / 65.11 25/06 08:03
Нал. EUR 62.21 / 67.05 25/06 08:03
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
Вчера 12:30
6 312
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
1 603
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
5 000
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
6 104
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Судимый за разбой рязанец украл борсетку со 180 тысячами рублей
В Рязани раскрыли кражу борсетки со 180 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани раскрыли кражу борсетки со 180 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 25-летний житель Рязанского района и сообщил, что у него пропала борсетка с крупной суммой денег. По словам мужчины, он находился по делам в Рязани, припарковал автомобиль, вышел из него и через несколько минут заметил отсутствие борсетки в руках. В салоне и рядом с автомобилем пропажу он не нашел. Мужчина предположил, что выронил сумочку и кто-то ее забрал.

Правоохранители опросили жителей домов, расположенных рядом с местом парковки автомобиля пострадавшего. Нашлись люди, заметившие двух мужчин возле этой машины сразу после того, как от нее отошел водитель. Удалось установить описание автомобиля, на котором уехали эти люди.

Вскоре оперативники выяснили, что к краже причастен 26-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали. Изъяли около половины похищенных денег.

Ранее злоумышленник был судим за разбойное нападение.

По предварительной информации, 26-летний рязанец заметил лежащую у автомобиля сумочку и поднял ее. Присвоив деньги, мужчина сразу же начал тратить их на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.