Судимый за разбой рязанец украл борсетку со 180 тысячами рублей

В Рязани раскрыли кражу борсетки со 180 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани раскрыли кражу борсетки со 180 тысячами рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 25-летний житель Рязанского района и сообщил, что у него пропала борсетка с крупной суммой денег. По словам мужчины, он находился по делам в Рязани, припарковал автомобиль, вышел из него и через несколько минут заметил отсутствие борсетки в руках. В салоне и рядом с автомобилем пропажу он не нашел. Мужчина предположил, что выронил сумочку и кто-то ее забрал.

Правоохранители опросили жителей домов, расположенных рядом с местом парковки автомобиля пострадавшего. Нашлись люди, заметившие двух мужчин возле этой машины сразу после того, как от нее отошел водитель. Удалось установить описание автомобиля, на котором уехали эти люди.

Вскоре оперативники выяснили, что к краже причастен 26-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали. Изъяли около половины похищенных денег.

Ранее злоумышленник был судим за разбойное нападение.

По предварительной информации, 26-летний рязанец заметил лежащую у автомобиля сумочку и поднял ее. Присвоив деньги, мужчина сразу же начал тратить их на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.