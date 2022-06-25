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Стали известны имена еще двух кандидатов в губернаторы Рязанской области
Названы имена кандидатов в губернаторы Рязанской области от КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Стали известны кандидаты в губернаторы Рязанской области от КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Рязанское отделение КПРФ выдвинуло председателя правления регионального отделения партии Дениса Сидорова для участия в выборах на пост губернатора Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 25 июня.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинуло председателя правления реготделения партии, депутата облдумы Григория Парсентьева.

Ранее документы о выдвижении на выборы в избирком подал врио губернатора области Павел Малков и депутат Рязанской облдумы от Партии пенсионеров Наталья Рубина.

Процедура выдвижения кандидатов в губернаторы продлится до 17 июля, окончательный список будет готов 5 августа.