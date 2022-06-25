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Сорокина посетила выпускной в рязанской школе № 50
Мэр Рязани Елена Сорокина посетила выпускной в школе № 50. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина посетила выпускной в школе № 50. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Перед торжественной частью Сорокина прошла по коридорам и классам и посмотрела, как в школе обновили электрику, компьютерную сеть, кабинеты, отремонтировали асфальт на прилегающей территории.

«Смотрела на ребят, которые стояли у входа в актовый зал — какие они красивые, молодые, радостные! — написала глава администрации города. — За время учебы им много раз приходилось писать сочинения и контрольные, сначала на черновик, а потом набело. В жизни так не получится… Жить приходится всегда набело — переписать нельзя. Людей, которые никогда не ошибаются, не существует. Иногда кажется, что ты зашел в тупик, и выхода нет, но это не так — выход всегда есть. Нет выхода — идите через вход, и все обязательно получится!»