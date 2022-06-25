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Рязанцев просят помочь в поисках 67-летнего мужчины
В Луховицах Московской области пропал Сергей Федорович Панченко 1955 года рождения. Мужчина может находиться в поселке Шилово Рязанской области.

В Луховицах Московской области пропал Сергей Федорович Панченко 1955 года рождения. Мужчина может находиться в поселке Шилово Рязанской области, сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Также пенсионер может быть в городе Энгельс Саратовской области.

Мужчина пропал 24 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы с проседью.

Одежда: синяя рубашка, синие брюки, коричневые туфли, белая кепка.

У пропавшего возможна потеря памяти.

Информацию о местонахождении пенсионера просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.