Рязанцев просят помочь в поисках 67-летнего мужчины
В Луховицах Московской области пропал Сергей Федорович Панченко 1955 года рождения. Мужчина может находиться в поселке Шилово Рязанской области.
В Луховицах Московской области пропал Сергей Федорович Панченко 1955 года рождения. Мужчина может находиться в поселке Шилово Рязанской области, сообщают волонтеры поискового отряда
Также пенсионер может быть в городе Энгельс Саратовской области.
Мужчина пропал 24 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы с проседью.
Одежда: синяя рубашка, синие брюки, коричневые туфли, белая кепка.
У пропавшего возможна потеря памяти.
Информацию о местонахождении пенсионера просят сообщать по телефонам: