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Под Воронежем задержали мать, оставившую новорожденного в лесу
Под Воронежем задержали женщину, которая бросила новорожденного сына в лесу. Ребенка нашли в сумке, он выжил, сообщает РИА Новости в субботу, 25 июня, со ссылкой на СУ СКР по региону.

Под Воронежем задержали женщину, которая бросила новорожденного сына в лесу. Ребенка нашли в сумке, он выжил, сообщает РИА Новости в субботу, 25 июня, со ссылкой на СУ СКР по региону.

Днем 22 июня 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги плач ребенка. Он обнаружил в сумке-переноске, накрытой пеленкой, новорожденного голого мальчика. Ребенка сразу же госпитализировали.

СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.

Установлена и задержана женщина, бросившая своего сына. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района, сообщает ГУМВД по Воронежской области.

По данным следствия, ребенок родился вечером 21 июня дома в селе Нижняя Ведуга. У матери уже есть семь детей. Не желая воспитывать ребенка и не имя на это средств, женщина ночью вывезла сына на безлюдный участок и оставила в лесополосе, осознавая, что подвергает его смертельной опасности.

Решается вопрос о заключении женщины под стражу.