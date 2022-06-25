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На рязанском рынке у спящего охранника украли смартфон
Полицейские раскрыли кражу смартфона с рязанского рынка. Злоумышленник обокрал задремавшего охранника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли кражу смартфона с рязанского рынка. Злоумышленник обокрал задремавшего охранника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 55-летний рязанец и сообщил, что на одном из городских рынков из помещения охраны, где он работает, пропал его дорогой смартфон. По словам охранника, в какой-то момент он немного задремал, а когда очнулся, телефон исчез. Дверь была не заперта, и злоумышленник мог незаметно войти и совершить кражу.

Оперативники опросили работников рынка и узнали, что мимо помещения охраны часто ходит подозрительный мужчина и смотрит по сторонам.

Оперативники решили применить один из методов личного сыска и скрытое наблюдение. Вскоре разыскиваемый появился на привычном маршруте. Его остановили. Выяснилось, что 45-летний житель Рязанского района причастен к краже смартфона. Злоумышленника задержали.

Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.

По предварительной информации, он привычной дорогой проходил по территории рынка и через незапертую дверь помещения охраны увидел, что охранник задремал. Тогда злоумышленник тихо зашел в помещение, забрал смартфон и скрылся. Похищенное он сбыл случайному знакомому.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.