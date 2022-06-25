Греция с 27 июня приостановит прием документов на визы у россиян

В АТОР рассказали о приостановке приема документов на визы в Грецию у россиян. Там объяснили, что это связано с «техническими причинами», из-за которых временно закроются консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске, сообщает «Вестник АТОР».

В АТОР рассказали о приостановке приема документов на визы в Грецию у россиян. Там объяснили, что это связано с «техническими причинами», из-за которых временно закроются консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске, сообщает «Вестник АТОР».

Заявители, записанные на даты после 27 июня, могут перенести ее на более позднее время. При этом сообщается, что прием документов приостановлен на неопределенный срок.

Одна из туроператорских компаний сообщила «Вестнику АТОР» об обновлении системы визового центра. TourDom передает, что в консульстве ситуацию объяснили «апдейтом системы» и пообещали в скором времени возобновить выдачу виз. В посольстве Греции заявили, что визовый центр даст разъяснения по ситуации в понедельник, 27 июня.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Греция сейчас «небезопасна для россиян».