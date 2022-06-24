Житель Скопина выиграл в лотерею миллион рублей

Мужчина признался, что весной 2022 года шел встретиться с другом, а по дороге ему попался киоск «Столото». Рязанец наобум выбрал билет моментальной лотереи с дизайном «Русского лото», стер защитный слой и увидел, что выиграл один миллион рублей.

Уроженец Скопина Андрей Мартынов выиграл в лотерею миллион рублей. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба «Столото».

Мужчина признался, что весной 2022 года шел встретиться с другом, а по дороге ему попался киоск «Столото». Рязанец наобум выбрал билет моментальной лотереи с дизайном «Русского лото», стер защитный слой и увидел, что выиграл один миллион рублей.

Андрей Мартынов рассказал, что победил в лотерее благодаря своему талисману удачи — монете номиналом одна копейка.

«Раньше у меня таких монеток было несколько. Однажды я был на свадьбе, и в конкурсе разыгрывалась бутылка вина. Выигрывал тот, кто предложит за нее самую мелкую купюру или монету. Ни у кого не было копеек, а у меня была. Главный приз розыгрыша достался мне. Возможно, копеечка, которая всегда в кошельке, принесла мне удачу», — признался мужчина.

Уроженец Рязанской области также признался, что на выигранные деньги повезет внуков отдыхать на море.