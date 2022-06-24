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«Зеленый сад» заявил о старте акции горячая двадцатка
Во всех жилых комплексах «Зеленого сада» действуют скидки на квартиры.

«Зеленый сад» заявил о старте акции горячая двадцатка. Об этом сообщили в компании.

Во всех жилых комплексах «Зеленого сада» действуют скидки на квартиры. Размер выгоды достигает до 10 процентов.

Так, в жилом комплексе бизнес-класса iTower однокомнатную квартиру (43 кв. м) можно приобрести за 3 690 000 рублей, двухкомнатную (63 кв. м) — за 5 463 000 рублей. В ЖК «Еврокласс» стоимость трехкомнатной квартиры (80,3 кв. м) составляет 6 328 000 рублей.

Узнать подробности акции, выбрать планировку и успеть забронировать понравившийся вариант можно по номеру 77-60-19 или по ссылке.