В Тверской области трое детей шести-восьми лет утонули в водохранилище
Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.
В Тверской области трое детей шести-восьми лет утонули в водохранилище. Об этом в пятницу, 24 июня,
Трагедия случилась в Негочанском водохранилище Кувшиновского района. В самом водоеме обнаружили тела троих детей. Им было шесть, семь и восемь лет.
«Тела утонувших детей извлечены из воды, внешним осмотром признаков насильственной смерти не выявлено», — говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка и опрашиваются свидетели.
По данному факту возбуждено уголовное дело.