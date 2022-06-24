В Тверской области трое детей шести-восьми лет утонули в водохранилище

Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В Тверской области трое детей шести-восьми лет утонули в водохранилище. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в Негочанском водохранилище Кувшиновского района. В самом водоеме обнаружили тела троих детей. Им было шесть, семь и восемь лет.

«Тела утонувших детей извлечены из воды, внешним осмотром признаков насильственной смерти не выявлено», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка и опрашиваются свидетели.

По данному факту возбуждено уголовное дело.