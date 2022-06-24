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В Тамбовской области поезд насмерть сбил подростков, которые шли на выпускной
Машинист пытался остановить состав, но молодые люди получили смертельные травмы и скончались.

В Тамбовской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером в районном поселке Мордово Тамбовской области. Трое подростков шли на выпускной в кафе. Они решили сократить путь и пройти по путям у станции «Оборона». Двое из них находились в колее. Со спины в это время приблизился поезд «Москва-Волгоград». Машинист пытался остановить состав, но не удалось. Молодые люди получили смертельные травмы и скончались.

Следователи опросили членов локомотивной бригады, свидетелей, назначили экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Расследование находится на контроле и.о. руководителя управления.