В Старожиловском районе водитель на «четырнадцатой» сбил лося

В аварии пострадала 13-летняя пассажирка.

В Старожиловском районе водитель на «четырнадцатой» сбил лося. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 23 июня, примерно в 21.40 на 47-м километре автодороги «Рязань — Ряжск». Там 32-летний рязанец на автомобиле «ВАЗ 2114» сбил лося, который перебегал проезжую часть.

Пострадала 13-летняя пассажирка. Ей оказали медицинскую помощь. Животное погибло.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.