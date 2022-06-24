В Спасске сгорело здание ветстанции

Изначально загорелся нежилой дом. После этого загорелось здание ветеринарной станции. Между постройками находится сетевой магазин.

В Спасске сгорело здание ветстанции. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Происшествие случилось в ночь на пятницу, 24 июня, на улице Советской.

Изначально загорелся нежилой дом. Сообщение о возгорании поступило около полуночи. После этого загорелось здание ветеринарной станции. Между постройками находится сетевой магазин. Он в пожарах не пострадал.

По состоянию на 9.00 постройки еще дымились. Пожарные их поливали водой.

Причины пожаров выясняются. В происшествиях никто не пострадал.