В Спасске сгорело здание ветстанции
Изначально загорелся нежилой дом. После этого загорелось здание ветеринарной станции. Между постройками находится сетевой магазин.
В Спасске сгорело здание ветстанции. Об этом
Происшествие случилось в ночь на пятницу, 24 июня, на улице Советской.
Изначально загорелся нежилой дом. Сообщение о возгорании поступило около полуночи. После этого загорелось здание ветеринарной станции. Между постройками находится сетевой магазин. Он в пожарах не пострадал.
По состоянию на 9.00 постройки еще дымились. Пожарные их поливали водой.
Причины пожаров выясняются. В происшествиях никто не пострадал.