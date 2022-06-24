В Сочи поток воды смыл две легковушки с людьми в Черное море

Поток воды реки Чемитоквадже унес в акваторию два легковых автомобиля, в которых находились люди.

В Сочи поток воды смыл две легковушки в Черное море. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент случился в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. Поток воды реки Чемитоквадже унес в акваторию два легковых автомобиля, в которых находились люди.

Уточняется, что одного человека удалось спасти. Поиски еще семерых продолжаются.

Фото с Telegram-канала 112