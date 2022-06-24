В Сочи поток воды смыл две легковушки с людьми в Черное море
Поток воды реки Чемитоквадже унес в акваторию два легковых автомобиля, в которых находились люди.
В Сочи поток воды смыл две легковушки в Черное море. Об этом в пятницу, 24 июня,
Инцидент случился в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. Поток воды реки Чемитоквадже унес в акваторию два легковых автомобиля, в которых находились люди.
Уточняется, что одного человека удалось спасти. Поиски еще семерых продолжаются.
Фото с Telegram-канала 112