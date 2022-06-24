В Сасовском районе рязанец угнал и утопил в болоте грузовик-лесовоз

Инцидент случился в деревне Варваровка.

Полицейские раскрыли угон и порчу имущества в Сасовском районе. Подробности дела в пятницу, 24 июня, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в деревне Варваровка. 45-летний рязанец приехал в гости к приятелю, где выпивал спиртное. Выйдя на улицу, он заметил припаркованный грузовик-лесовоз «Урал». Мужчина решил прокатиться на автомобиле, но, заехав в лес, не справился с управлением и съехал в болото. После этого злоумышленник вернулся к себе домой в Рязань.

Хозяин грузовика заметил пропажу лишь утром. Мужчина обратился в полицию и вместе с правоохранителями начал поиск имущества. Грузовик нашли в болоте, а позже, опросив местных жителей, нашли и самого злоумышленника.

Рязанца задержали в областном центре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.