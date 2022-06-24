В Сараях водитель на «девятке» вылетел в кювет

Авария случилась в четверг, 23 июня, в 18.30 в Сараях на объездной дороге.

В Сараях произошло ДТП с опрокидыванием. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило ИД «Пресса»

Авария случилась в четверг, 23 июня, около 17.00 в Сараях на 3-м километре автодороги-обхода. Установлено, что 56-летний сараевец на автомобиле «ВАЗ 21093» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью. В момент аварии мужчина был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.