В Ряжском районе простились с погибшим на Украине сержантом Александром Афанасьевым

Церемония прощания прошла в селе Петрово Ряжского района.

В Ряжском районе простились с погибшим во время спецоперации на Украине сержантом Александром Афанасьевым. Об этом сообщили в местной администрации.

Церемония прощания прошла в селе Петрово Ряжского района. На мероприятия приехали представители власти, Рязанского военного гарнизона, военного комиссариата по Ряжскому и Александро-Невскому районам, общественных организаций, родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Павел Малков принес соболезнования семье погибшего.