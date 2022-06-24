В Рязанской области в трех районах отключат газ из-за ремонтных работ

Подачу газа ограничат в Милославском, Скопинском и Спасском районах.

В Рязанской области в трех районах отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом в пятницу, 24 июня, предупредил «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачу газа ограничат в Милославском, Скопинском и Спасском районах.

В первых двух районах газа не будет с 10.00 27 июня до 12.00 3 июля в следующих населенных пунктах:

в Скопинском районе без газа останутся город Скопин, поселок Большак, село Вердерево, деревня Вороновка, село Вослебово, поселок при станции Вослебово, село Вязовенка, деревня Гореловка, село Городецкое, село Мшанка, деревня Гуменки, деревня Деменьшино, село Дмитриево, село Ермолово, поселок Желтухинский, микрорайон Заречный, деревня Ивановка, село Князево, микрорайон Коготково, микрорайон Комсомольский, деревня Конюхово, село Корневое, село Костемерово, поселок Красный городок, село Кремлево, деревня Кузьминка 2, село Кушуново, село Лопатино, деревня Московка, поселок Московский, село Моховое, деревня Наумово, село Немерово, деревня Новиково, село Новобараково, село Новые Кельцы, микрорайон Октябрьский, поселок Отрада, районный поселок Павелец, село Павелец, станция Павелец-2, село Петрушино (Корневское с/п), деревня Уланово, районный поселок Побединка, село Победное, село Поляны, поселок Поплевинский, село Пупки, деревня Рановка, село Рождествено, деревня Свинушки, село Секирино, село Старые Кельцы, село Успенское, село Чулково, село Шелемишево, деревня Шелемишевские Хутора, поселок Южный.

в Милославском районе без газа останутся районный поселок Милославское, село Архангельское, поселок Арцыбашевские Шахты-3, село Богородицкое, село Большое Подовечье, село Борщевое, деревня Борщевка, село Воейково, поселок Горняк, деревня Гремячка, деревня Гулынки, деревня Данилово, село Дегтярка, поселок Зеленый, село Змеевка, деревня Казначеевка, село Кочуры, деревня Малое Подовечье, поселок Молодежный, село Мураевня, деревня Николаевка, село Ново-Александрово, село Озерки, село Покрово-Гагарино, село Потапово, поселок Пролетарский, деревня Свистовка, деревня Селезневка, поселок совхоза Большевик, деревня Софиевка, село Спасское, деревня Толстые, село Топилы, поселок Центральный, село Чернава, поселок Южный, деревня Подноволоки, деревня Роговое, поселок при станцииТопилы.

В Спасском районе подачу газа прекратят с 8.00 28 июня до 17.00 29 июня. Без газа останутся следующие населенные пункты:

село Троица (улицы Совхозная, Железнодорожная, Юханова, Семашко, Фруктовая, Садовая, Заводская, Школьная, Вокзальная, Советская, 1-й Заводское проезд, 2-й Заводское проезд);

село Половское (улица Болотная, Заулок, Подгорная, Лесная, Поселок, Назина, Завал, Федина, Нагорная);

деревня Маньясово;

деревня Ясаково;

Ясаковские Выселки;

село Красильниково (улица Речная, Центральная, Головнина, Сельская, Хуторская, Луговая).