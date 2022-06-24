В Рязанской области 15-летнего подростка осудят за грабеж

Следствием установлено, что осенью 2021 года в г. Рязани обвиняемый, увидев идущего по улице нетрезвого мужчину, нанес ему несколько ударов, после чего похитил у потерпевшего мобильный телефон и денежные средства.

В Рязанской области завершили расследование в отношении рыбновца 2007 года рождения, обвиняемом в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Осенью 2021 года подросток увидел на улице пьяного мужчину, ударил его несколько раз, похитил у него мобильный телефон и деньги. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Личность грабителя установили.

Молодой человек во время следствия признал вину, возместил моральный и материальный вред.

Уголовное дело, возбужденное по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ, направили в суд.