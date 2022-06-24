В Рязани в День Победы подростки избили двух мужчин

Пьяные подростки избили мужчин и сбежали.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении трех подростков 16-17 лет, которые избили двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 9 мая 2022 года на одной из улиц Рязани пьяные подростки начали конфликт с двумя прохожими. Они жестоко избили мужчин, после чего скрылись с места преступления.

Потерпевшим оказали медпомощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи назначили экспертизы. Проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 111 УК РФ Расследование продолжается.