В Рязани осудят женщину за попытку убить мужа во время ссоры

В Рязани 42-летняя женщина пыталась убить мужа во время бытовой ссоры. Подробности в пятницу, 24 июня, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что конфликт между супругами произошел из-за того, что мужчина злоупотребляет спиртным. Во время ссоры потерпевший поднял на женщину руку, а та ударила его ножом в грудь.

Мужчину спасли медики.

С женщиной разговаривают следователи. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.