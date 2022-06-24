В Рязани на Керамзавода после ремонта дороги в асфальт провалился мусоровоз

Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях.

В Рязани на Керамзавода после ремонта дороги провалился мусоровоз. Пост об этом в пятницу, 24 июня, опубликовали в группе «Рязань | Народный контроль».

Инцидент случился вблизи дома № 4 по улице Керамзавода. Судя по фото, «КамАЗ» провалился в асфальт передним правым колесом.

«Очередной позор в Рязани! Керамзавода, 4. «КамАЗ"-мусоровоз провалился после ремонта дороги и замены люков», — говорится в подписи к публикации.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.