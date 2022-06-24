В потерпевшем крушение в Рязани самолете были военные из авиагородка Оренбурга
Самолет потерпел крушение около 4 утра в пятницу, 21 июня.
В самолете Ил-76, потерпевшем крушение в Рязани, были военные из Оренбурга. Об этом пишет «
Военные были из авиагородка под Оренбургом, о чем изданию сообщили родственники погибших.
Самолет потерпел крушение около 4 утра в пятницу, 21 июня. По сообщению Министерства обороны, Ил-76 совершал учебно-тренировочный полет. После взлета экипаж обнаружил неисправность двигателя, было решено экстренно посадить самолет.
Он загорелся в результате жесткой посадки на грунт.
На борту было девять человек, погибли четверо.
Момент крушения попал на видео.