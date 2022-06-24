Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
27°
Вск, 26
28°
Пнд, 27
30°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.55 / 65 24/06 17:51
Нал. EUR 60.55 / 65 24/06 17:51
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
Вчера 12:30
3 957
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 2022 13:21
1 112
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
4 492
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
5 537
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В потерпевшем крушение в Рязани самолете были военные из авиагородка Оренбурга
Самолет потерпел крушение около 4 утра в пятницу, 21 июня.

В самолете Ил-76, потерпевшем крушение в Рязани, были военные из Оренбурга. Об этом пишет «КП-Оренбург».

Военные были из авиагородка под Оренбургом, о чем изданию сообщили родственники погибших.

Самолет потерпел крушение около 4 утра в пятницу, 21 июня. По сообщению Министерства обороны, Ил-76 совершал учебно-тренировочный полет. После взлета экипаж обнаружил неисправность двигателя, было решено экстренно посадить самолет.

Он загорелся в результате жесткой посадки на грунт.

На борту было девять человек, погибли четверо.

Момент крушения попал на видео.