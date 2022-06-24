В поселке Ласково рядом с «Тропой Паустовского» вырубают деревья

Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец. Он добавил, что на месте могут построить коттеджный поселок.

В поселке Ласково рядом с «Тропой Паустовского» ведется вырубка деревьев. Об этом в пятницу, 24 июня, РЗН. инфо сообщил очевидец.

По словам мужчины, на месте могут построить коттеджный поселок.

«Возле уржинского озера проходит „Тропа Паустовского“. Рядом с ней рабочие вырубают деревья, вокруг — следы тяжелой техники. Похоже, что будет новый закрытый коттеджный посёлок. А как же туристическая тропа?», — посетовал мужчина.

Судя по кадастровой карте, данный участок является частным и относится к земле сельскохозяйственного назначения. На этой территории возможна вырубка деревьев и строительство сельхозпостройки. Однако возведение коттеджных поселков, санаториев или баз отдыха на землях сельхозназначения запрещено.

В социальной сети на новость о вырубке деревьев отреагировало управление главархитектуры Рязанской области. Там отметили, что собственник не обращался за разрешением на строительство, поэтому ведение работ может повлечь наложение штрафа до одного миллиона рублей.

«Земельный участок с фотографии имеет вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства, что не допускает жилищного строительства. Мы уже связались с коллегами из администрации Рязанского района. Они обследуют территорию и при необходимости направят материалы в надзорный орган — Россельхознадзор», — пояснили там.

Редакция РЗН. инфо также направила запрос, чтобы узнать, кому принадлежит данная территория, и что планируется построить на ней.