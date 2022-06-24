Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
27°
Вск, 26
28°
Пнд, 27
30°
ЦБ USD 53.32 -0.04 25/06
ЦБ EUR 55.96 -0.03 25/06
Нал. USD 60.55 / 65 24/06 17:51
Нал. EUR 60.55 / 65 24/06 17:51
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
Вчера 12:30
3 957
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 2022 13:21
1 112
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
4 492
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
5 537
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В поселке Ласково рядом с «Тропой Паустовского» вырубают деревья
Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец. Он добавил, что на месте могут построить коттеджный поселок.

В поселке Ласково рядом с «Тропой Паустовского» ведется вырубка деревьев. Об этом в пятницу, 24 июня, РЗН. инфо сообщил очевидец.

По словам мужчины, на месте могут построить коттеджный поселок.

«Возле уржинского озера проходит „Тропа Паустовского“. Рядом с ней рабочие вырубают деревья, вокруг — следы тяжелой техники. Похоже, что будет новый закрытый коттеджный посёлок. А как же туристическая тропа?», — посетовал мужчина.

Судя по кадастровой карте, данный участок является частным и относится к земле сельскохозяйственного назначения. На этой территории возможна вырубка деревьев и строительство сельхозпостройки. Однако возведение коттеджных поселков, санаториев или баз отдыха на землях сельхозназначения запрещено.

В социальной сети на новость о вырубке деревьев отреагировало управление главархитектуры Рязанской области. Там отметили, что собственник не обращался за разрешением на строительство, поэтому ведение работ может повлечь наложение штрафа до одного миллиона рублей.

«Земельный участок с фотографии имеет вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства, что не допускает жилищного строительства. Мы уже связались с коллегами из администрации Рязанского района. Они обследуют территорию и при необходимости направят материалы в надзорный орган — Россельхознадзор», — пояснили там.

Редакция РЗН. инфо также направила запрос, чтобы узнать, кому принадлежит данная территория, и что планируется построить на ней.