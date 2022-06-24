В Михайловском районе при пожаре погибла 54-летняя женщина

Трагедия случилась в четверг, 23 июня, в одном из жилых одноэтажных домов в населенном пункте Напольные Выселки.

В Михайловском районе при пожаре погибла 54-летняя женщина. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Трагедия случилась в четверг, 23 июня, в одном из жилых одноэтажных домов в населенном пункте Напольные Выселки.

Сообщение о возгорании поступило в 23.13. В происшествии погибла женщина 1968 года рождения.

На пожар привлекались три единицы техники и семь человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.