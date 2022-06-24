В мэрии рассказали о завершении строительства скважин в Солотче
Из-за прокачки новых скважин подземная артезианская вода может немного взмучиваться.
В Солотче завершают строительство артезианских скважин. Об этом
В рамках программы «Чистая вода» на территории Солотчи завершается строительство трех скважин и двух станций водоподготовки по адресам: улица Дунай и улица Коммунальная.
В «Водоканале» сообщили, что строительство находится на завершающей стадии.
«В связи с началом прокачки новых скважин подземная артезианская вода может немного взмучиваться», — отметили в мэрии.
В сообщении добавили, что это не превысит норматива и не приведет к ухудшению качества воды.
«Специалисты отмечают, что этот процесс носит временный характер», — добавили в горадминистрации.