В МЧС рассказали о пожаре на пилораме под Рязанью

Огонь повредил здание пилорамы и отходы.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре на пилораме в селе Криуша в Клепиковском районе.

Возгорание произошло днем в пятницу, 24 июня. Сообщение о пожаре поступило в 12:14. В тушении участвовали 15 человек, на место выезжали четыре единицы техники.

Пожар ликвидировали в 12:46, открытое горение ликвидировали в 13:10.

Огонь повредил здание пилорамы и отходы, площадь пожара уточняется. Никто не пострадал. Проводится проверка.