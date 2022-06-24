В МЧС рассказали о пожаре на пилораме под Рязанью
Огонь повредил здание пилорамы и отходы.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре на пилораме в селе Криуша в Клепиковском районе.
Возгорание произошло днем в пятницу, 24 июня. Сообщение о пожаре поступило в 12:14. В тушении участвовали 15 человек, на место выезжали четыре единицы техники.
Пожар ликвидировали в 12:46, открытое горение ликвидировали в 13:10.
Огонь повредил здание пилорамы и отходы, площадь пожара уточняется. Никто не пострадал. Проводится проверка.