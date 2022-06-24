В Касимовском районе за взятки осудят руководителя подразделения предприятия

Возбуждено уголовное дело.

В Касимовском районе Рязанской области в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемая получала взятку от представителя коммерческой организации по ранее обговоренным условиям по договорам поставки продукции на рязанское предприятие и согласования оплаты счетов. Общая сумма взяток составила более 25 тысяч рублей.

Преступления пресекли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.