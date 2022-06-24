У рязанца изъяли самодельный пистолет

В жилище мужчины обнаружили самодельный дульно-зарядный пистолет, который является огнестрельным оружием. Пистолет изъяли. Злоумышленника задержали.

Под Рязанью полиция изъяла самодельный пистолет из дома жителя деревни Отводное. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудникам полиции стало известно, что в доме мужчины хранится пистолет. Жители деревни вечером слышали звуки выстрелов, которые доносились со стороны усадьбы соседа.

Правоохранители обследовали дом 66-летнего мужчины и нашли в импровизированном тайнике предмет, похожий на короткоствольный пистолет. Отмечается, что было видно, что это — самодельное изделие.

Экспертиза установила, что это огнестрельное оружие. Пистолет изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, пистолет из подручных материалов некоторое время назад мужчина изготовил сам. Он несколько раз попробовал стрелять из него по коробкам в поле недалеко от дома.