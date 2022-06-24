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Стало известно состояние пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани
Пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, крайне тяжелом и в состоянии средней степени тяжести.

Стало известно состояние пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил РЕН ТВ.

Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще трое — в тяжелом. Состояние пятого врачи оценивают как средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

В рязанском правительстве также прокомментировали информацию.

«Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное. Информация будет уточняться», — говорится в сообщении.

По данным РЗН. Инфо, пострадавшим оказывают помощь в областной клинической больнице.