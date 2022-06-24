Скончался актер сериала «Ликвидация» Аркадий Гарцман

Ему было 75 лет.

Скончался актер сериала «Ликвидация» Аркадий Гарцман. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила дочь Виктория Аронова в соцсетях.

«У меня был самый лучший папа на свете. Я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе», — написала она.

Аркадий Гарцман умер 23 июня. Ему было 75 лет. Причины смерти неизвестна.

Гарцман известен по роли интенданта Воробьева в сериале «Ликвидация». Он также снимался в «Утесове» и в сериале «Возвращение Мухтара». Помимо этого, Гарцман писал сценарии фильмов и сериалов.

Кадр из сериала «Ликвидация»