Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других банков

Размер комиссии составит 1,25%,.

Сбербанк введет комиссию на переводы в другие банки. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Комиссия будет действовать с 1 июля на переводы с карты Сбера на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения.

Размер комиссии составит 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей. Отмечается, что плата будет взиматься в той валюте, в которой открыт счет. Сумма операции будет рассчитываться по курсу банка в валюту счета. Минимум она составит один доллар или один евро, максимум — три доллара или три евро.