Рязанские повара рассказали про сыр «Брыкин Бор»

Рязанский премиальный сыр «Брыкин Бор» теперь можно попробовать в местных ресторанах: «Римские каникулы» и «Бон Аппетит», гастробары «The Locals» и «Есть», паста-бар «Зерно».

Рязанский премиальный сыр «Брыкин Бор» теперь можно попробовать в местных ресторанах. Об этом сообщается на официальном сайте сыроварни.

Блюда с популярным рязанским сыром подают в лучших заведениях Рязани, таких как: рестораны «Римские каникулы» и «Бон Аппетит», гастробары «The Locals» и «Есть», паста-бар «Зерно».

Производители сыра «Брыкин Бор» отмечают, что экологически чистые локальные продукты и местная кухня — это тренд и одна из главных достопримечательностей города. Рестораны постоянно находятся в поисках качественной и здоровой еды, поэтому «Брыкин Бор» не случайно стал выбором рязанских поваров.

Сыроварня опубликовала отзывы некоторых из них.

Старший повар паста-бара «Зерно» Виталий Мязин:

«Мы всегда стремимся к лучшему качеству, ищем новые варианты, новых поставщиков. Стараемся поддерживать местную продукцию. Ребята из „Брыкин Бор“ привезли на пробу сыры полутвердых и твёрдых сортов. Попробовали, оценили. Решили остановиться на „Ryazano Fresco“: плотная структура, характерный сырный-сырный запах. Заказали первую партию. Мы стараемся получать обратную связь от гостей, узнать, как лучше. Понравился или нет. Так вот, все в один голос говорили — вкус у пасты стал насыщенней, более приятный. В общем и целом — классный продукт за адекватную цену, всем советую!»

Шеф-повар ресторана «Римские каникулы» Александр Галкин:

«Хороший сыр! Радует, что в Рязани есть качественные сыры на уровне Италии. Развитие таких предприятий очень облегчает работу в нашей сфере».

Шеф-повар ресторана «Бон Аппетит» Максим Титов:

«Ко мне достаточно часто обращаются производители какого-либо продукта или товара с просьбой продегустировать и оценить то, что они производят. Всегда интересно пробовать что-то новое, особенно если это приготовлено местными фермерами или предприятиями на нашей Рязанской земле. Попробовал „Брыкин Бор“. Гордость берет за людей, которые делают такой интересный и качественный сыр. Понравились все сыры, но фаворитом, после дегустации и проработки некоторых блюд, стал сыр „Rayzano Riserva“. Я большой любитель выдержанных сыров. А у этого сыра есть все, что я так люблю — мощный и интенсивный вкус, совсем немного сладковатый и в меру соленый. Есть легкая зернистость, что как раз и отличает выдержанные сыры от остальных. Отличный сыр, который можно использовать и в сырную тарелку, и добавлять в пасту и некоторые виды соусов».