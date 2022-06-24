Россиянам рассказали, кому повысят зарплату с 1 июля

Разъяснение дал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм».

Стало известно, кому стоит ждать увеличения зарплаты с 1 июля. Разъяснение в пятницу, 24 июня, дал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, увеличение заработной платы может ожидать тех россиян, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда. В настоящее время МРОТ составляет 15 279 рублей и, в соответствии с российским законодательством, размер зарплаты не может быть ниже этой отметки.

Дударев добавил, что при увеличении оклада работодатель имеет право снизить размер надбавки. В этом случае общий размер зарплаты у работника никак не изменится. Также работодатель может увеличить оклад в размере МРОТ, а надбавку оставить неизменной. Тогда совокупный доход работника увеличится на разницу увеличения минимальной оплаты труда.